PEKING, 9. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping hat Nordchinas Autonome Region Innere Mongolei aufgerufen, sich an seine strategische Position zu halten, die grüne Entwicklung zu verfolgen und ein neues Kapitel der chinesischen Modernisierung zu schreiben.

Xi, welcher außerdem der Generalsekretär des Zentralkomitees der Communist Party of China (CPC) und Vorsitzender der Central Military Commission ist, äußerte die Anmerkungen während einer Inspektionsreise in Hohhot, der Hauptstadt der Autonomen Region Innere Mongolei, am Mittwoch und Donnerstag.