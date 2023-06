Automation Anywhere und AWS bringen die Kraft generativer KI zu missionskritischen Mainstream-Unternehmensprozessen

LONDON, 9. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, das führende 1 Unternehmen für cloud-native intelligente Automatisierung, gab heute bekannt, dass es mit Amazon Web Services (AWS) zusammenarbeitet, um intelligente Automatisierung und generative KI-Innovationen auf den Markt zu bringen. Durch die Nutzung von Amazon SageMaker JumpStart, einem Service, der vortrainierte Open-Source-Modelle bereitstellt, und Amazon Bedrock, einem vollständig verwalteten Service von AWS, der vortrainierte Foundation Models (FMs) über eine API leicht zugänglich macht, bietet Automation Anywhere Kunden eine größere Auswahl, Flexibilität und Zuverlässigkeit für ihre generativen KI-Bereitstellungen.

Durch den Einsatz von Amazon SageMaker mit Amazon Bedrock wird Automation Anywhere es Tausenden von Kunden ermöglichen, ihre Palette an erweiterten intelligenten Automatisierungsdiensten sofort voll auszuschöpfen.

„Unsere Vision war es schon immer, Automatisierung für jedermann und überall zugänglich zu machen", sagte Mihir Shukla, CEO und Mitbegründer. „Die Einführung unserer Cloud-nativen Automation Success Platform auf AWS war der erste Schritt, und jetzt ermöglichen wir durch intelligente Automatisierung in Verbindung mit generativer KI auf AWS jedem Mitarbeiter in jedem Unternehmen das Potenzial, das Geschäft zu verändern und die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, neu zu gestalten.".

Seit 2017 hat Automation Anywhere seine Cloud-native RPA-Lösung auf AWS eingeführt. Die jahrelange Beziehung zwischen Automation Anywhere und AWS hat sich von der Kerninfrastruktur zur Anwendungsebene mit KI entwickelt. Automation Anywhere wird nun generative, KI-gestützte Lösungen in den Bereichen Kundenerfahrung, Dokumentenverarbeitung und Contact Center Intelligence unter Verwendung von Amazon SageMaker Jumpstart, Amazon Bedrock und anderen AWS-KI- und ML-Services entwickeln und damit die Go-to-Market-Beziehung weiter stärken.

„Unser Ziel bei AWS ist es, Kunden die Nutzung generativer KI-Funktionen in ihrem Unternehmen einfach, praktisch und kostengünstig zu machen", sagte Vasi Philomin, Vizepräsident für generative KI bei AWS. „Wir freuen uns darauf, dass unsere Kunden die Vorteile unserer generativen KI-Innovationen nutzen können, um Kundenerlebnisse neu zu gestalten, die Produktivität zu steigern und kreative Ideen zum Leben zu erwecken".