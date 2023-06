Auch im dritten Jahr in Folge sind Cityzens weltweit aufgerufen, in neun verschiedenen Kategorien ihre Stimme für ihren Lieblingsspieler von Man City in dieser Saison abzugeben. Basierend auf seinem umfangreichen Produktsortiment hat Midea 9 Hauptkategorien ausgewählt, die jeweils als Sponsor für einen Preis stehen:

MANCHESTER, England, 9. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Unmittelbar nachdem sich Manchester City auf triumphale Weise ihren dritten Titel in Folge in der englischen Premier League gesichert hatten und gerade frischgebackene FA Cup Champions wurden, hat Midea, der offizielle Haushaltsgerätepartner des Clubs, den Start der #WorldClassAwards dieser Saison bekanntgegeben.

„Coolest Distributor" – gesponsert vom Midea Klimagerät

„Cleanest Tackler" – gesponsert von der Midea Waschmaschine

„Freshest Opener" – gesponsert vom Midea Kühlschrank

„Air-Dominator" – gesponsert vom Midea Air-Fryer

„Corner Master" – gesponsert vom Midea Staubsauger

„Hottest Recipe" – gesponsert von der Midea Mikrowelle

„Brilliant Finisher" – gesponsert vom Midea Geschirrspüler

„High Pressure Performer" – gesponsert vom Midea Schnellkochtopf

„Smart Team Management" – gesponsert von der Midea Smart Home App

Neben der Chance, einen von über 111 fantastischen Preisen zu gewinnen, wie eine atemberaubende VIP-Reise zu einem Heimspiel in der nächsten Saison, 10 von Spielern signierte Trikots der Saison 2022/2023 oder eines von 100 Trikots der kommenden Saison 2023/2024, laden die Manchester-City-Legenden Paul Dickov und Shaun Wright-Phillips Fans in ihr Haus in der „Legends Lane" direkt hinter dem Stadion in Manchester ein.

Ähnlich wie in den Jahren zuvor wird Shaun angeteasert, um herauszufinden, wer die Nominierten in den einzelnen Kategorien sind, bevor die Fans die schönsten Momente der erfolgreichen Saison von Manchester City Revue passieren lassen und für die Sieger abstimmen können.

Neun verschiedene Kategorien, neun verschiedene Auszeichnungen und neun Stimmen haben neunmal höhere Gewinnchancen. Abstimmungsschluss ist am 29. Juni 2023 um 23:59 Uhr CT.

Der "Corner Master"

In den Kategorien der #WorldClassAwards glänzt dieses Jahr der Midea M9 Roboterstaubsauger als „Corner Master". Der Staubsauger mit Doppelfunktion, der sowohl staubsaugen als auch wischen kann, stellt einen Durchbruch im Bereich der zentralen "Einstellen-und-Vergessen"-Aufgaben im Haushalt dar. Mit seinen modernen Roboterreiniger-Funktionen ermöglicht der M9 eine effiziente Reinigung unabhängig von der Raumaufteilung des Haushalts oder wechselnden Oberflächen.

Der Midea M9 ist ab sofort in Frankreich und Spanien erhältlich und bietet ein außergewöhnliches Preis -Leistungs-Verhältnis mit einem unglaublichen Preisnachlass von 53 % zum Preis von 344,45 €. Darüber hinaus kann der Midea M9 vom 12. bis 18. Juni exklusiv auf Aliexpress zu einem deutlich günstigeren Preis von nur 289,99 € erstanden werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2095399/image_5016365_36402759.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2095400/image_5016365_36403150.jpg

