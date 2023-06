Ein anderer Kunde, ein IT-Technical-Director in der Gesundheitsbranche, sagte dazu: "… Die Reaktionsgeschwindigkeit des HIS-Systems ist deutlich verbessert. Insbesondere während der Spitzenzeit der Diagnose und Behandlung berichteten alle Abteilungen wie Diagnose und Behandlung, Abrechnung und Medikamentensammlung, dass sich unser Unternehmen erheblich verbessert hat und es keine Störungen gab, was unsere medizinische Erfahrung erheblich verbessert hat". [3]

SHENZHEN, China, 9. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Mit einer Weiterempfehlungsrate von 100 % und einer vollen Punktzahl von 5,0 auf der Grundlage von 214 Bewertungen wurde Huawei im Rahmen der Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Primary Storage für seinen OceanStor Dorado All-Flash Storage als „Customer's Choice 2023" ausgezeichnet.

Huawei wird für seinen OceanStor Dorado All-Flash Storage in der Gartner Peer Insights Voice of the Customer 2023 for Primary Storage als „Customer's Choice" ausgezeichnet

