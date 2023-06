Yutong möchte mit YEA umweltfreundliche öffentliche Verkehrsmittel neu definieren

ZHENGZHOU, China, 9. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), ein führender globaler Hersteller von Elektrobussen, hat den offiziellen Startschuss für YEA gegeben, eine integrierte Plattform für die Steuerungstechnologie von Nutzfahrzeugen, welche erneuerbare Energien nutzen. Diese allererste Software- und Hardware-integrierte EV-spezifische Plattform hat für die Branche das Potenzial, den Nutzfahrzeugsektor von China mit erneuerbaren Energien zu revolutionieren.

Die Veranstaltung, die Global Release Conference für Yutong Commercial Vehicle Technology Brand, fand unter dem Motto „Drive Your Value" statt und zog über 500 Kundenvertreter aus 25 Ländern und Regionen an. Gemeinsam erforschten die Teilnehmer die zukünftige Entwicklungsrichtung für Nutzfahrzeuge mit erneuerbaren Energien und setzten sich gemeinsam für das „Team Zero" ein. Jan Deman, Managing Director von Busworld Foundation, hielt die Eröffnungsrede der Veranstaltung.