China erteilt dem weltweit ersten Impfstoff gegen XBB-Nachfahren von SARS-CoV-2 die Notfallzulassung

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - CHENGDU, China, 9. Juni 2023 /PRNewswire/-- Am8. Juni 2023 wurde der Coviccine® Trivalent XBB.1.5-Recombinant COVID-19Trivalent (XBB.1,5+BA.5+Delta) Proteinimpfstoff (Sf9 Zelle), der von WestVacBiopharma/West China Medical Center und der Sichuan University entwickelt wurdevon den zuständigen Behörden in China im Rahmen eine EUA Notfallzulassungzugelassen. Dies ist der erste COVID-19-Impfstoff der Welt, der die EUA(Notfallzulassung) gegen XBB Nachfahren von SARS-CoV-2 erhalten hat. Es zeigt,dass China bei der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen weltweit führend ist.WestVac Biopharma und seine Tochtergesellschaft WestVac Biopharma (Guangzhou)nutzten die schnelle Reaktion der Plattform für die Expression vonInsektenzellen bei der Konstruktion des Vektors für Coviccine® TrivalentXBB.1.5-Recombinant COVID-19 Trivalent (XBB.1,5+BA.5+Delta) Proteinimpfstoff(Sf9 Zelle), der von hoher Reinheit und hoher Qualität für den menschlichenGebrauch ist. Das Impfstoffantigen der Untereinheit wird exakt auf der Grundlageder Struktur der zielgerichteten S-RBD- und HR-Proteine derCOVID-19-Untervarianten XBB.1.5 und BA.5 entwickelt und selbst zusammengesetztzu Trimmerproteinpartikeln mit einem squalenbasiertenÖl-in-Wasser-Emulsionsadjuvant, das nach Reinigung und Mischen hinzugefügt wird.Dieses neuartige Adjuvant hebt den Titer neutralisierender Antikörper deutlichhervor, was es dem Trimmerprotein-Impfstoff ermöglicht, eine höhereT-Zellen-Immunreaktion zu induzieren. Studien haben gezeigt, dass Coviccine®Trivalent XBB.1.5 einen hohen Titer neutralisierender Antikörper gegen mehrereSubvarianten induziert, einschließlich der Omicron-Subvarianten XBB.1.5,XBB1.16, XBB1.9.1, XBB.2.3, BA.5, BF.7, BQ.1, BA.2.75. 14 Tage nach derInjektion dieses Produkts beträgt die Schutzwirkung gegen XBB.1, XBB.1.5, XBB1.993,28 % bei einem ausgezeichneten Sicherheitsprofil, was beweist, dass es sichum einen COVID-19-Breitbandimpfstoff gegen mehrere lokal und internationalverbreitete Subvarianten handelt.Die Variante XBB.1.5 hatte sich bis Anfang 2023 in verschiedenen Teilen der Weltallmählich zur wichtigsten im Umlauf befindlichen Variante entwickelt. Mitprofessioneller Anleitung und Unterstützung des F&E-Teams für Impfstoffe desGemeinsamen Präventions- und Kontrollmechanismus des Staatsrats überwand daswissenschaftliche Team von WestVac Biopharma/West China Medical Center, SichuanUniversity alle Hürden und entwickelte erfolgreich einen Impfstoff für dieXBB-Variantenfamilie.Anfang Mai stellte ein chinesischer CDC-Experte fest, dass die XBB-Variantenviel stärker übertragen werden und dem Immunsystem entkommen können als die