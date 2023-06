15 Jahre OG: Marktführer für klimaschonende Kraftstoffe auf Expansionskurs (FOTO)

Verden/Heerenveen (ots) - Was vor 15 Jahren in den Niederlanden als OrangeGas mit einer CNG-Tankstelle begann, hat sich in den letzten Jahren zu einem schnell wachsenden europäischen Unternehmen für klimaschonende Mobilität entwickelt. OG Clean Fuels bietet heute regenerative Energie für alle Antriebsarten an. Egal ob Pkw, Transporter oder Lkw - bei OG gibt es sämtliche verfügbaren Alternativen zum Fahren mit fossilem Benzin und Diesel. Auf dem Ursprungsmarkt Niederlande ist OG stetig gewachsen und heute Marktführer bei CNG-Tankstellen. In Deutschland und Schweden stürmte das Unternehmen in dieser Branche in nur wenigen Jahren auf Platz 1 in der Branche. Neben der neuen Landesgesellschaft in Italien stehen besonders die Multifuel-Tankstellen mit Bio-CNG, Bio-LNG, grünem Wasserstoff und Schnellladestationen in den drei Kernländern im Zentrum der Wachstumsstrategie. HVO100 rundet die Produktpalette ab.

2008 begann die Erfolgsgeschichte von OG mit einer Idee am Gartentisch des Gründers Marcel Borger; ein Jahr später ging die erste OG-Tankstelle in den Niederlanden in Betrieb. Heute ist die Unternehmensgruppe in vier EU-Staaten aktiv und macht mit fast 300 Standorten einem Umsatz von 200 Millionen Euro. Damit ist OG Marktführer bei den konzernunabhängigen Anbietern nachhaltiger Kraftstoffe.