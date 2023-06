Branchenkodex soll noch in 2023 kommen Deutsche GigaNetz verpflichtet sich schon heute / Qualitätssiegel für mehr Verbraucherschutz und Transparenz im Haustürgeschäft (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ist das

gemeinsame Ziel von Politik und Telekommunikationsbranche in Deutschland.

Bereits im vergangenen Jahr formulierte die Bundesregierung die Zielsetzung

klar, bis 2030 den notwendigen flächendeckenden Glasfaserausbau zu realisieren.

Bedenkt man an dieser Stelle, dass deutschlandweit rund 41 Millionen Haushalte

existieren und bislang erst etwa 15 Prozent tatsächlich über einen

Glasfaseranschluss verfügen, ist das eine Mammut-Aufgabe, bei der Eile geboten

ist, damit Deutschland den entstandenen Rückstand aufholen kann.



Für die Umsetzung braucht es daher in der breiten Bevölkerung die notwendige

Begeisterung und eine steigende Wechselbereitschaft auf die neue

Zukunftstechnologie - darüber ist sich die Telekommunikationsbranche einig. Das

zentrale Instrument, um Verbraucher/innen zu beraten, aufzuklären, zu

informieren und in die neue Gigabitgesellschaft mitzunehmen, ist der/die

Medienberater/in an der Haustür. Etwa 70 Prozent der zur Refinanzierung der

enormen Investitionen notwendigen Vertragsabschlüsse werden unmittelbar über den

initialen Kontakt im Beratungsgespräch in den eigenen vier Wänden der Kundinnen

und Kunden abgeschlossen.