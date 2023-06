Mit LAPP das Maximale aus der Sonne herausholen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Licht an für LAPP! Der Weltmarktführer für integrierte

Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie stellt erneut auf der

weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft Intersolar Europe 2023 aus.

Von 14. bis 16. Juni heißt LAPP Besucher:innen in Halle A5, Stand 370 willkommen

und stellt maßgeschneiderte Photovoltaik-Lösungen aus einer Hand vor.



Mit Blick auf die Energiewende nehmen regenerative Energien einen immer größeren

Raum ein. Dazu zählt insbesondere Strom, der aus Sonnenenergie gewonnen wird,

denn der Stern schickt jährlich eine Energiemenge auf die Erdoberfläche, die

rund dem 10.000-fachen des Weltenergiebedarfs der Menschheit entspricht.

Angesichts wachsender Herausforderungen auf dem Energiemarkt ist es also kein

Wunder, dass die Nachfrage nach Solarprodukten so groß ist wie noch nie.