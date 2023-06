Berufung ins Oberhaus? Johnson-Vertraute Dorries legt Mandat nieder

LONDON (dpa-AFX) - Eine enge Vertraute von Ex-Premierminister Boris Johnson hat ihr Abgeordnetenmandat im britischen Parlament niedergelegt und damit Spekulationen über eine Beförderung ins Oberhaus angeheizt. Sie trete mit sofortiger Wirkung zurück, twitterte die frühere Kulturministerin Nadine Dorries am Freitag. Damit wird in ihrem mittelenglischen Wahlkreis Mid Bedforshire, den Dorries seit 2005 für die Konservativen hielt, eine Nachwahl fällig - inmitten schlechter Umfragewerte für die Tories.

Bereits seit längerem wird spekuliert, dass Johnson die 66-Jährige mit einem Sitz auf Lebenszeit im House of Lords für ihre Treue belohnen könnte. Kritikern gilt sie als eine der unfähigsten Politikerinnen der jüngeren Geschichte.

Medienberichten zufolge könnte noch am Freitag Johnsons vollständige "Prime Minister's Resignation List" veröffentlicht werden. Wie alle ausgeschiedenen Premierminister darf auch der 58-Jährige, der im September 2022 auf Druck seiner Partei zurückgetreten war, neue Mitglieder für das House of Lords ernennen oder für royale Ehrungen nominieren. Johnsons Gegner fürchten, der Ex-Regierungschef könnte Dutzende Kumpanen und Tory-Spender benennen und damit das Gewicht im Oberhaus weiter zugunsten der Tories verlagern. Für das House of Lords gibt es keine Obergrenze. Mit etwa 800 Mitgliedern ist es die größte Parlamentskammer der Welt nach dem chinesischen Volkskongress./bvi/DP/ngu