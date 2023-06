WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat nach Angaben des Weißen Hauses aus den Medien von der erneuten Anklage gegen seinen Vorgänger Donald Trump erfahren. "Der Präsident und seine Mitarbeiter haben das gestern Abend wie alle anderen herausgefunden", sagte Sprecherin Olivia Dalton am Freitag. Biden sei über den Vorgang vorab nicht informiert gewesen. Dalton wollte sich auf weitere Nachfragen nicht konkreter zu dem Thema äußern.

Trump hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, dass er im Zuge der Affäre um Geheimunterlagen angeklagt worden sei. Biden hatte zuvor am Nachmittag auf Nachfrage in einer Pressekonferenz noch mit deutlichen Worten die von Trump erhobenen Vorwürfe der politischen Strafverfolgung zurückgewiesen. "Ich habe noch nie, nicht ein einziges Mal, dem Justizministerium vorgegeben, was es tun oder zu lassen hat, ob sie Anklage erheben sollen oder nicht", sagte er./nau/DP/ngu