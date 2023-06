Nach der massiven Talfahrt bis Ende Dezember 2022 auf 81,91 US-Dollar fand AirBnB in diesem Bereich einen tragfähigen Boden vor und konnte in einem ersten Schritt auf 144,63 US-Dollar bis Mitte Februar zulegen. Nach der ersten starken Kauwelle erfolgte eine nicht unerwartete Konsolidierung, diese reichte auf 103,55 US-Dollar abwärts. Nach einem Mehrfachboden in diesem Bereich versucht sich AirBnB nun wieder auf der Oberseite zu positionieren und scheint mit den heutigen Kursgewinnen durchaus Glück zu haben.

Wochenschlusskurs entscheidend