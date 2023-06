PANAMA (dpa-AFX) - Über eine intensivere Zusammenarbeit mit dem mittelamerikanischen Panama in den Bereichen Klima und Energie will Bundesaußenministerin Annalena Baerbock den Welthandel absichern. "Der Welthandel ist auf Dauer nur sicher, wenn man sich an internationale Regeln hält und wenn man die Klimakrise in den Griff bekommt", sagte die Grünen-Politikerin am Freitag nach einem Gespräch mit ihrer Kollegin Janaina Tewaney. Durch den Panama-Kanal, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, sei das Land ein geografisches Scharnier. "In Panama laufen sehr viele Fäden zusammen und gehen dann auch wieder auseinander", ergänzte Baerbock.

Panama biete "einen unverzichtbaren Teil der Weltinfrastruktur, die auch unseren Wohlstand in Europa garantiert", sagte Baerbock mit Blick auf den Panama-Kanal. Handelspolitik müsse regelbasiert, sozial gerecht und nachhaltig verankert werden, forderte sie.