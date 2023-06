DIE GLOBALEN SUPERSTARS ANITTA UND BURNA BOY LIEFERN EINE EPISCHE PERFORMANCE BEI DER PEPSI KICK OFF SHOW ZUM ENDSPIEL DER UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023

Sehen Sie sich HIER die Pepsi Kick Off Show an

ISTANBUL, 11. Juni 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Heute Abend sorgten die brasilianische Pop-Sensation Anitta und der GRAMMY-prämierte nigerianische Superstar Burna Boy als Co-Headliner für ein unvergessliches Highlight bei der Kick Off Show von Pepsi beim Endspiel der UEFA Champions League in Istanbul. Die Show, die mit einem elektrisierenden Special-Guest-Auftritt des mehrfach mit Platin ausgezeichneten DJs und Produzenten Alesso endete, bildete den Höhepunkt der aktiongeladenen Pepsi-Fußballkampagne 2023 und fand nur wenige Minuten vor der wichtigsten Begegnung im Vereinsfußball statt.

Mit der Pepsi Kick Off Show hat Pepsi bereits zum siebten Mal den Entertainment-Teil im UEFA Champions League Final ausgerichtet, diesmal im ausverkauften Atatürk-Olympiastadion vor dem aufregenden Aufeinandertreffen von Manchester City und Inter Mailand. Die dynamische Feier von Sport und Unterhaltung vereinte Fußball- und Musikfans in einer unvergesslichen Show mit atemberaubenden Lichtspielen, faszinierenden pyrotechnischen Momenten und Special Effects der Weltklasse.

Burna Boy brachte das Stadion mit atemberaubenden Interpretationen seiner Welthits 'Last Last' und 'It's Plenty' in Fahrt; die Trommler trugen Outfits, die von den lebhaften Mustern, Drucken und Farben der nigerianischen Mode inspiriert waren, während eine Truppe von Tänzern das Spielfeld mit eindrucksvollen, afrikanisch inspirierten Flaggen füllte.

Dann durchfluteten die pulsierenden lateinamerikanischen Rhythmen von Anittas weltweitem Hit 'Envolver' das Stadion, den die Sängerin umgeben von über 60 sechseckigen LED-Panels mit animierten Inhalten performte. Im Anschluss gab sie den Fans einen Vorgeschmack auf ihre epische Brazilian Funk-Single 'Funk Rave', zur großen Begeisterung der tobenden Menge.

Die sechsminütige Show gipfelte in einem Finale des gefeierten schwedischen DJs Alesso, der als Special Guest auftrat und die Fußballwelt mit seinem Track 'Heroes (we could be)' daran erinnerte, dass Spieler über Nacht zu Legenden werden können. Der Auftritt von Alesso wurde von hypnotisierenden SFX- und pyrotechnischen Effekten begleitet, die das Stadion nur wenige Augenblicke, bevor die Spieler auf das Spielfeld einliefen, zum Leuchten brachten.