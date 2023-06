Die saudische Luftfahrtbehörde GACA hat ihre internationalen Flughäfen, insbesondere diejenigen, die die Gäste Allahs empfangen, in Zusammenarbeit mit dem Ministry of Hajj, dem wichtigsten Instrument im großen Hadsch-System, modernisiert. Vier dieser Flughäfen werden laut dem britischen „Skytrax", das die 550 Top-Fluggesellschaften und Flughäfen weltweit bewertet, im Jahr 2023 zu den 100 besten Flughäfen der Welt gehören.

MEKKA, Saudi-Arabien, 11. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Sechs internationale Flughäfen in Saudi-Arabien, von denen vier zu den 100 besten Flughäfen der Welt gehören, sind in höchster Alarmbereitschaft. Diese Flughäfen werden während der Hadsch-Saison 1,7 Millionen Pilger empfangen, die mit 7.700 Flügen aus aller Welt anreisen. Viele Flugzeuge weltweiter Fluggesellschaften werden ihre Routen in Richtung des größten Landes im Nahen Osten ändern.

Bei der Auswahl der internationalen und regionalen Flughäfen, die die Pilger rund um die Uhr empfangen werden, wurde die geografische Verteilung berücksichtigt. Nach offiziellen Angaben der saudischen Behörden werden auf diesen Flughäfen während der Hadsch-Saison 2023 7.700 Flüge erwartet, mit denen 1,7 Millionen Pilger befördert werden.

Die Beobachtung von Tausenden von Pilgerflügen durch GASTAT in den letzten Jahren zeigt, dass 2014 mehr als 1,3 Millionen Pilger auf dem Luftweg empfangen wurden, eine Zahl, die nicht weit von der im folgenden Jahr erreichten Zahl entfernt ist.

Die Zahlen stiegen vor allem während der Hadsch-Saison 2018, als die saudischen Flughäfen 1,8 Millionen Pilger aufnahmen. Ausländische Pilger, die 2019 mit dem Flugzeug nach Saudi-Arabien reisten, machten 93 % der Gesamtzahl aus, die 1,7 Millionen ausländische Pilger erreichte. Die Einsatzabteilungen für Hadsch und Umrah des „Ministry of Hajj" an den sechs Flughäfen sollten daher einen wirksamen Beitrag zum Einsatzplan leisten und über eine hohe Aufnahmekapazität verfügen, um die Pilger zu empfangen und zu ihren Wohnorten an den heiligen Stätten zu befördern.

Aufgrund seiner Erfahrung im Umgang mit Pilgern hat das Ministry of Hajj proaktive Schritte unternommen, um anderen Einrichtungen und Pilgern Zeit und Mühe zu ersparen. Es hat Sensibilisierungskampagnen in den Ländern der Reisenden gestartet, um sie mit den lokalen Systemen, Gebräuchen und Richtlinien der Luftfahrt vertraut zu machen und ihnen die notwendigen Lebenskompetenzen zu vermitteln, und zwar in 11 Sprachen, um sicherzustellen, dass die Sensibilisierungsbotschaften möglichst viele Menschen erreichen.

Bei einer offiziellen Veranstaltung des Ministeriums in Dschidda am 4. Juni sagte Dr. Tawfiq Al-Rabiah, Minister für Hadsch und Umrah, dass Saudi-Arabien beabsichtige, die Pilgerzahlen in den kommenden Jahren zu erhöhen. Er fügte hinzu, dies stehe im Einklang mit der „Saudi Vision 2030", die von der Führung des Königreichs ins Leben gerufen wurde.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2098269/Ministry_of_Hajj.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-welthimmel-wahrend-des-hadsch-flugzeuge-richten-sich-nach-saudi-arabien-aus-301847791.html