"Ostdeutschland kann zu einem Motor des Wandels werden", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich des OWF23

Berlin / Bad Saarow (ots) - Das Ostdeutsche Wirtschaftsforum (OWF) beginnt heute

im brandenburgischen Bad Saarow mit einer Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Vom 11. bis 13. Juni treffen sich auf der Konferenz die Spitzen von Wirtschaft,

Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, um über Chancen und Herausforderungen

der aktuellen wirtschaftlichen Transformation zu diskutieren. Neben

Bundeskanzler Scholz sprechen heute BDI-Präsident Siegfried Russwurm, der

Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Staatsminister Carsten

Schneider sowie die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela

Schwesig.



"Ostdeutschlands Wirtschaft erlebt einen Boom. Es gibt eigentlich kaum eine

Zukunftstechnologie, kaum eine Wachstumsbranche, die hier in Ostdeutschland

nicht bereits zuhause ist oder sich hier gerade ein neues Zuhause sucht. Damit

kann dieser Standort zu einem Motor des Wandels werden", sagte Bundeskanzler

Olaf Scholz im Vorfeld des OWF23.





Auch Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Habeck, BundesarbeitsministerHeil, Ministerpräsident Woidke sowie die Wirtschaftsminister von Brandenburg,Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden in den kommenden Tagen auf dem OWFsprechen. Zahlreiche in Ostdeutschland aktive Unternehmen und Verbände sind mitihren Führungsebenen ebenfalls auf der Konferenz vertreten. Das OWF wird vonverschiedenen institutionellen Partnern und Unternehmenspartnern mitgestaltet,darunter Germany Trade & Invest.Es werden insgesamt etwa 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft undGesellschaft in Bad Saarow erwartet. An den folgenden beiden Konferenztagen (12.und 13. Juni) geht es unter anderem um die Bedingungen für Industrieunternehmen,den Fachkräftemangel, den globalen Standortwettbewerb, den Aufbau vonWasserstoffmärkten oder Rohstoffkreisläufen für Batterien sowie die Frage, wieder Strukturwandel in Deutschland beschleunigt werden kann.Ziel des 2016 gegründeten Ostdeutschen Wirtschaftsforums ist es, engagierteAkteurinnen und Akteure aus den verschiedenen Bereichen zu vernetzen, gemeinsamdie Chancen und Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts herauszuarbeiten,wegweisende Ideen zu fördern sowie die Transformationsprozesse zu gestalten, dieden Standort prägen.Das Ostdeutsche Wirtschaftsforum wird von der Standortinitiative Deutschland -Land der Ideen veranstaltet. Die Initiative wurde 2006 anlässlich derFußball-Weltmeisterschaft von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft,vertreten durch den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), gegründet.Mehr Informationen und den Livestream zum OWF23 finden Sie hier:https://ostdeutscheswirtschaftsforum.de/live/Pressefotos vom 11. Juni (ab ca. 20:00 Uhr) und weiteres Bildmaterial zurredaktionellen Verwendung erhalten Sie unterhttps://ostdeutscheswirtschaftsforum.de/bildmaterial/Mehr Informationen zur Standortinitiative Deutschland - Land der Ideen findenSie unter:http://www.land-der-ideen.de/Pressekontakt:PressekontaktOWF / Deutschland - Land der IdeenKatrin KuhnTel.: 0151 161 396 56E-Mail: mailto:owf-presse@land-der-ideen.deLinda BrandesTel.: 0151 161 396 50E-Mail: mailto:owf-presse@land-der-ideen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163096/5530559OTS: OWF