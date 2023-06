BERLIN (dpa-AFX) - Viele junge Unternehmer in Deutschland blicken pessimistisch in die Zukunft. Laut einer Umfrage zum "Tag der jungen Wirtschaft" am Montag in Berlin sind zwei von drei jungen Führungskräften pessimistisch, wenn Sie an den Wirtschaftsstandort Deutschland in 20 Jahren denken. Zu den größten Sorgen zählten Bürokratie, steigende Lohnkosten und der Fachkräftemangel. So beklagten drei Viertel der Befragten eine schleppende Digitalisierung der deutschen Verwaltung.

