Entwicklungsministerin pocht auf grüne Weltbankreform

NEU DELHI (dpa-AFX) - Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat bei einem Besuch in Indien auf eine Reform der Weltbank gepocht. "Die Weltbank insgesamt ist ja gegründet worden, um Armut zu bekämpfen und die Entwicklung der Staaten voranzubringen", sagte die SPD-Politikerin während eines Besuchs einer Kläranlage in der Hauptstadt Neu Delhi am Samstag. "Man kann aber heute Armut nicht mehr bekämpfen, ohne eben auch zu berücksichtigen, was der Klimawandel bedeutet." Deutschland gehört zu den größten Geldgebern der Weltbank.

Der Bau der Kläranlage ist Teil eines Weltbankprojekts zur Säuberung des Flusses Ganges. Das Projekt ist laut Schulze ein Beispiel dafür, was die Weltbank stärker tun soll. "Sie soll helfen, die globalen öffentlichen Güter - also Wasser, Natur, Wälder - stärker zu schützen und den Schutz voranzubringen."