Die Forscher wiesen nach, dass sich CSPG4-IgE an Immunzellen im Blut von Melanompatienten binden und diese aktivieren kann, wodurch menschliche Melanomkrebszellen wirksam abgetötet werden. Bei Mäusen, denen menschliche Immunzellen, einschließlich Zellen von Melanompatienten, implantiert wurden, führte die Behandlung mit CSPG4 IgE zu einer Verlangsamung des Krebswachstums. Darüber hinaus zeigte ein mit Patientenblut durchgeführter Allergietest, dass CSPG4 IgE keine Basophile, eine Art von weißen Blutkörperchen, aktiviert, was auf die potenzielle Sicherheit der Therapie hindeutet.

Im Gegensatz zu vielen bestehenden Immuntherapien, die zum Antikörpertyp IgG gehören, haben Forscher des King's College London und des Guy's and St Thomas' einen IgE-Antikörper entwickelt, der das eigene Immunsystem des Patienten nutzt, um den Krebs auf besondere Weise zu bekämpfen. Das Team hat einen spezifischen IgE-Antikörper für einen Marker namens Chondroitinsulfatproteoglykan 4 (CSPG4) entwickelt, der in bis zu 70 % der Fälle auf der Oberfläche menschlicher Melanomzellen zu finden ist. Während die derzeitigen Immuntherapien das Immunsystem auf breiter Basis aktivieren, wurde dieser neuartige Antikörper so konzipiert, dass er speziell auf die Immunreaktionen gegen Melanomzellen abzielt.

HAMBURG, Deutschland, 11. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Eine bahnbrechende Studie wurde am 10. Juni auf dem Hybridkongress in Hamburg vorgestellt, der von der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) organisiert wurde. Die von Forschern des King's College London und des Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust durchgeführte Studie hat vielversprechende Ergebnisse für eine neue Klasse von Immuntherapien im Kampf gegen aggressiven Hautkrebs ergeben. Die Studie untersucht die Wirksamkeit eines neuartigen Antikörpers bei der gezielten Behandlung von Melanomen und zeigt, dass er in der Lage ist, die Immunantwort zu aktivieren und das Melanomwachstum in Mäusen zu hemmen.

