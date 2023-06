Lindner erhält in Intel-Debatte Rückendeckung von den Grünen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um höhere Finanzhilfen für das neue Chipwerk von Intel in Magdeburg erhält Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Rückendeckung von den Grünen. Der Chefhaushälter der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven-Christian Kindler, teilt die Vorbehalte des Finanzministers."Die Bundesregierung ist gut beraten, im bisherigen Haushaltsrahmen zu bleiben", sagte Kindler dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). "Eine Erhöhung wäre haushälterisch schwer darstellbar und gleichzeitig bezüglich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses einer Einzelsubvention für ein einziges Unternehmen nicht mehr begründbar." Lindner hatte in der "Financial Times" möglichen höheren Subventionen für das Intel-Werk eine Absage erteilt.