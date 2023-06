Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Eine Studie, die von Forschern des

ALL-MED Medizinischen Forschungsinstituts und der Abteilung für Klinische

Immunologie an der Medizinischen Universität Breslau in Polen durchgeführt

wurde, hat die Verwendung einer Allergen-Expositionskammer (Allergen Exposure

Chamber, AEC) zur Bewertung der klinischen Ergebnisse der Allergen-Immuntherapie

(Allergen Immunotherapy, AIT) bei Hausstaubmilben (House Dust Mite, HDM) bei

Patienten mit allergischer Rhinokonjunktivitis validiert.



Die Studie konzentrierte sich auf die Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit

der von der AEC abgeleiteten klinischen Ergebnisse der subkutanen HDM AIT, einer

Behandlung zur Linderung der durch HDM-Allergien ausgelösten Symptome. Fünfzig

Patienten mit durch HDM ausgelöster allergischer Rhinokonjunktivitis wurden in

die Studie aufgenommen, wobei die HDM-Allergie durch verschiedene diagnostische

Tests wie Hautpricktests, Serum-spezifisches IgE und

Basophilen-Aktivierungstests bestätigt wurde.





Während der Studie wurden die Patienten vor Beginn der AIT und nach 12Behandlungsmonaten in der Allergen-Expositionskammer untersucht. Die Kammer boteine kontrollierte Umgebung, in der die Patienten dem HDM-Allergen unterstabilen und gut geregelten Bedingungen ausgesetzt werden konnten. Zur Bewertungder Wirksamkeit der AIT wurden verschiedene klinische Endpunkte herangezogen,darunter der Total Nasal Symptom Score (TNSS), die Visual Analog Scale (VAS) undobjektive Parameter wie die akustische Rhinometrie, der nasaleSpitzeninspirationsfluss (Peak Nasal Inspiratory Flow, PNIF) und das Gewicht desNasensekrets.Die Ergebnisse der Studie zeigten eine statistisch signifikante Reduktion vonTNSS (p < 0,005) nach einem Jahr von AIT, was auf die positive Wirkung derBehandlung der nasalen Symptome hinweist. Es gab einen hohen Rückgang dernasalen Symptome, die mit anderen objektiven Parametern beobachtet wurden (PNIF,Nasensekret, akustische Rhinometrie-MCA). Diese Ergebnisse legen das Potenzialvon AEC als wertvolles Werkzeug für die Datenerfassung, Machbarkeitsstudien undBiomarker-Analysen nahe."Die Studienergebnisse zeigen, dass die Tests in derAllergen-Expositionskammer(Allergen Exposure Chamber, AEC) konsistent und sichersind und Forschern ermöglichen, zeitnah und in hoher Qualität Datenzusammenzutragen. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse darauf hin, dass dieklinischen Messungen in der AEC gut mit der Wirksamkeitsbewertung anhand desCombined Symptom and Medication Score (CSMS) unter realen Bedingungen