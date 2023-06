Forderungen nach Konvergenz bei der Einhaltung von Vorschriften treiben EU-weite Einführung elektronischer Rechnungen an

Betrug und finanzielles Missmanagement veranlassen zu Forderungen nach effektiverer Compliance-Software; E-Invoicing wird mit zunehmender Automatisierung zu einer geschäftskritischen Lösung

REYKJAVIK, Island, 12. Juni 2023 /PRNewswire/ -- In dem Maße, in dem die digitale Transformation für Unternehmen aller Größenordnungen zu einem zentralen Thema wird, wird immer deutlicher, dass die elektronische Rechnungsstellung eine entscheidende Rolle im grenzüberschreitenden Handel und bei der Einhaltung von Vorschriften bei Unternehmen spielt, die in den EU-Mitgliedstaaten tätig sind.