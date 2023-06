Arbor Metals schließt umfassende Spektralanalyse des Lithiumprojekts Jarnet in James Bay (Quebec) ab

Vancouver, Kanada – 11. Juni 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) meldet den erfolgreichen Abschluss einer detaillierten Spektralanalyse des Lithiumprojekts Jarnet in der Region James Bay in Quebec. Diese umfassende Studie stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um unser Verständnis des Lithiumpotenzials in diesem vielversprechenden Gebiet zu verbessern.