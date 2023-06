TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Börsen sind mit Gewinnen die Woche gestartet. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 rund ein halbes Prozent höher bei 32 434 Punkten. Er bewegt sich nach neun Gewinnwochen mit einem Plus von insgesamt rund 18 Prozent auf dem höchsten Niveau seit 1990.

Die Strategen von JPMorgan unterstrichen in einem aktuellen Kommentar ihre zu Jahresbeginn ausgesprochene Empfehlung für den japanischen Markt. Im Vergleich zu anderen Industrienationen hänge man mit den Aufholeffekten nach der Corona-Pandemie zurück, und ein gutes Stück der Normalisierungsimpulse stehe wohl noch aus. Zudem seien die Finanzierungskosten, anders als in Europa und den USA, in den vergangenen zwölf bis vierundzwanzig Monaten nicht gestiegen.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 19 442 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai kletterte um 0,5 Prozent auf 3855 Punkte. In Australien wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt./ag/zb