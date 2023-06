enomyc: GD Gotha Druck geht an europäischen Marktführer (FOTO) Hamburg (ots) - enomyc, eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand, hat die Investorensuche für die insolvente GD Gotha Druck und Verpackung GmbH & Co. KG erfolgreich beendet. Der Kaufvertrag mit Walstead Leykam Druck, einem der größten Unternehmen der Branche in Europa, wurde in der vergangenen Woche unterzeichnet.



Die GD Gotha Druck und Verpackung GmbH & Co. KG, kurz Gotha, ist eine etablierte Rollenoffsetdruckerei mit Sitz in Thüringen. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von knapp 65 Millionen Euro. Im Februar 2023 hatte Gotha Insolvenz angemeldet. Als Insolvenzverwalter wurde RA Rolf Rombach von der Kanzlei Rombach Rechtsanwälte bestellt.