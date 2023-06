European Energy Metals begrüßt Vorgangsweise der EU in Bezug auf kritische Rohstoffe

Die Konzentration der EU auf kritische Metalle und Mineralien könnte European Energy Metals und auch anderen Unternehmen, die in Europa Bodenschätze explorieren und erschließen, enorme Vorteile bringen. Die EU hat sich verpflichtet, die nachhaltige Versorgung mit diesen kritischen Metallen und Mineralien, einschließlich Lithium und Seltene Erden, zu fördern; sie hat daher potenzielle Finanzierungsmöglichkeiten sowie Steueranreize zur Unterstützung von Unternehmen in diesem Sektor ermittelt.

Den Angaben von McKinsey & Company zufolge schlägt sich die Herstellung von Elektrofahrzeugen bis zum Jahr 2040 in einer Batterieproduktion von jährlich zwischen 0,7 und 1,5 Terawattstunden (TWh) nieder, was einer Kapazität von 45 bis 95 Gigafabriken entspricht[i]. Auf Grundlage von Daten des Forschungszentrums CIC energiGUNE befinden sich in Europa seit Februar 2022 rund 34 Gigafabriken in Entwicklung oder Errichtung[ii]. Der für die Versorgung dieser Gigafabriken benötigte kritische Rohstoff, nämlich Lithium, ist in der EU derzeit nicht in ausreichender Menge vorhanden. Konkret hat in diesem Jahr in Finnland die Firma Sibanye-Stillwater (NYSE: SBSW) mit der Errichtung des 588 Millionen Euro schweren Projekts Keliber samt Raffinationsanlage begonnen. Das Projekt Keliber, das voraussichtlich 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid (LiOH)[iii] in Batteriequalität pro Jahr produzieren wird, ist rund 11 Meilen von den Projekten des Unternehmens entfernt. Beim Projekt Keliber handelt es sich um den ersten potenziellen Produktionsbetrieb von heimischem Lithium in Finnland und seine Erschließung sowie die dazugehörige Infrastruktur werden den zukünftigen Entdeckungen und den Projekten sowohl in der Region als auch im ganzen Land Vorschub leisten.