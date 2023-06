Hermann Krautgartner: Mit voller Kraft in die unternehmerische Zukunft

Bildquelle: Hermann Krautgartner



Sehr geehrter Herr Krautgartner, Sie haben bereits mehrere Unternehmen in verschiedenen Branchen erfolgreich gegründet. Welches sind denn die wichtigsten Skills, die man als Unternehmer mitbringen muss, unabhängig von der Branche?

Es gibt einige Fähigkeiten, die man von Anfang an mitbringen muss. Als Unternehmer muss man ohnehin bereit sein, ständig dazuzulernen. Etwas, das sicherlich schwer zu lernen ist und die Spreu vom Weizen trennt, ist Disziplin. Mit eiserner Disziplin kann man mehr erreichen als mit überragendem Talent. Disziplin nivelliert und schärft den Fokus, während Talent dazu einlädt, sich auf ihm auszuruhen und sich nicht mehr anzustrengen. Um die Hürden des Unternehmertums zu überwinden, ist Disziplin jedoch unerlässlich.

Ich rate auch jedem Gründer, sich einen Mentor an die Seite zu holen. Aus Kostengründen oder Selbstüberschätzung wird oft darauf verzichtet, aber langfristig ist ein Mentor Gold wert, weil er eine neue Perspektive einbringt und dafür sorgt, dass keine folgenschweren Fehler gemacht werden.

Auf Ihrer Homepage steht, dass eine Ihrer Werte die Polarisierung ist. Können Sie näher darauf eingehen, was Sie damit meinen und ob Ihnen diese Eigenschaft immer nützlich war?

Als Unternehmer polarisiert man, das liegt in der Natur der Sache. Allein schon deshalb, weil es massiv mehr Arbeitnehmer als Unternehmer gibt. Es gibt Menschen, die einem wohlgesonnen sind und andere, die einem ablehnend gegenüberstehen. Damit muss man leben. Natürlich bekommt man als Unternehmer oft ungebetene Ratschläge oder Warnungen, von denen man sich auf keinen Fall verunsichern lassen sollte. Je besser es einem Unternehmer gelingt, sich von diesen Stimmen nicht beeinflussen zu lassen und seine eigenen Werte und Ziele zu verfolgen, desto erfolgreicher wird er am Ende des Tages sein. Dazu muss man aber wissen, was die eigenen Werte und Ziele sind. “Nur” viel Geld zu verdienen, wird nicht ausreichen.

Wir leben in wirtschaftlich turbulenten Zeiten - in welchen Bereichen wird es Sinn machen, sich selbständig zu machen?

Man muss sehen, wie sich gesellschaftliche Trends entwickeln, die zum Teil auch von der Politik vorgegeben werden. Dann ist es nicht mehr so schwer zu erraten, welche Branchen nachhaltig und zukunftsfähig sein werden.

Ich selbst habe mich für die Branchen Edelmetalle und Photovoltaik entschieden, weil ich der festen Überzeugung bin, dass diese Bereiche auch in Zukunft stark nachgefragt sein werden, egal wie sich die Wirtschaft oder das Geldsystem entwickeln. Energie wird immer verbraucht werden und Edelmetalle werden auch in Zukunft ihren Platz in einem ausgewogenen Portfolio haben.