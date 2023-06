Wirtschaft Dax startet über 16.000er-Marke in Woche der Zinsentscheidungen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montagmorgen freundlich in die Handelswoche gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.030 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.



Die größten Zuwächse konnten am Morgen die Aktien von Rheinmetall und Adidas verbuchen. Die Handelswoche steht ganz im Zeichen der Geldpolitik. "Mit der Fed, der EZB und den Notenbanken aus Japan und China stehen gleich vier bedeutende Zinsentscheidungen an", sagte am Morgen Thomas Altmann von QC Partners.