- Das Gesundheitswesen und der Pharmabereich sind attraktive Sektoren fürinstitutionelle Anleger, ebenso Fonds für den Bereich Mittelstand und fürspezielle Unternehmenssituationen- Der Due-Diligence-Aufwand hat in den letzten zwei Jahren zugenommen, wobei dieReisetätigkeit der Investoren wieder das Niveau vor der Covid-Pandemieerreicht hat- Die Verhandlungen über die Konditionen sind für die Mehrheit der Anleger eineHerausforderung im Investmentprozess- Für drei Viertel der institutionellen Anleger gewinnt künstliche Intelligenzan Bedeutung bei der Anbahnung von Private-Equity-Transaktionen- Die meisten institutionellen Investoren sehen durch die Anti-ESG-Bewegung inden USA die Wichtigkeit von Umwelt-, Sozial- und Führungsstandards in derPrivate-Equity-Branche nicht gefährdetDie Mehrheit der institutionellen Investoren (Limited Partners, LPs) sieht dieAussichten für Private Equity in Nordamerika und Europa in den Jahren 2023 und2024 positiv und geht davon aus, dass es sich um starke Jahrgänge handeln wird,so das aktuelle Global Private Equity Barometer von Coller Capital. Bei denAussichten für Private Equity im asiatisch-pazifischen Raum sind die Meinungender Investoren eher ausgewogen.Für den Bereich Private Equity sind die meisten Investoren der Ansicht, dass derGesundheits- und der Pharmasektor in den nächsten zwei Jahren attraktiveInvestitionsmöglichkeiten bieten werden. Drei Viertel sagen dasselbe über IT undUnternehmensdienstleistungen. Deutliche Unterschiede gibt es beim Thema Energie,bei dem sich mehr LPs für erneuerbare Energien als für fossileKohlenwasserstoffe aussprechen.Bezüglich der Anlagestrategien sieht die Mehrheit der Anleger in den nächstenzwei Jahren gute Chancen bei Fonds für den Mittelstand (mid market) und fürUnternehmen in Sondersituationen (special situations). Drei Viertel der LPserwarten auch gute Chancen bei Sekundärmarktinvestments, wobei sie einesteigende Zahl institutioneller Anleger sehen, die diesen Markt nutzen, um ihrePortfolios neu auszurichten. Weniger LPs sehen Chancen bei Fondsmanagern(General Partners, GPs) für große und Mega-Buyouts - eine deutliche Veränderunggegenüber ihrer Meinung vor fünf Jahren. Die Investoren sind auch besorgt überdie Höhe der Verschuldung bei Buyout-Geschäften. Die Hälfte hält den derzeitigenAnteil für zu hoch."Der Appetit der Investoren auf Fonds für private Kredite zeigt keine Anzeichen