Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend, im Zuge dessen sie am 18.5.23 bei 131,24 Euro ein neues Jahreshoch erreichen konnte. Obwohl das Unternehmen vor einem Großauftrag aus Indien stehen soll, sind sich Experten wegen der nach wie vor anhaltenden Lieferprobleme von Zulieferern und nach den schlechten Zahlen für das erste Quartal über die zukünftige Entwicklung der Airbus-Aktie uneinig.

Während die Experten von Goldman Sachs die Aktie wegen der steigenden Auslieferungszahlen mit einem Kursziel von 146 Euro zum Kauf empfehlen, bekräftigten Analysten der Berenberg Bank mit einem Kursziel von 100 Euro ihre Verkaufsempfehlung für die Airbus-Aktie. Optimistisch eingestellte und risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen eher positiv entwickeln wird, könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukten in Erwägung ziehen.