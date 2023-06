Die Aktienmärkte starten in die Monsterwoche (US-Inflationsdaten, Fed-Entscheidung, EZB-Entscheidung, großer Verfall) mit extrem viel Optimismus und sind dabei inzwischen stark überkauft. Eingepreist ist eine Zins-Pause der Fed, alles andere wäre eine extrem negative Überraschung für die Aktienmärkte - entscheidend dafür dürften die US-Verbraucherpreise am Dienstag werden, nachdem bereits die US-Arbeitsmarktdaten besser als erwartet ausgefallen waren. Der Optimismus der Märkte basiert auf der These, dass es nicht zu einer Rezession kommen werde, die Fed aber dennoch die Zinsen senken wird. Aber die große Mehrheit der Indikatoren weist klar in Richtung Rezession - daher müssen sich die Bullen auf den so gefährlichen Spruch "diesmal ist alles anders" verlassen. Denn wenn es zu einer Rezession kommt, wäre es der erste Bullenmarkt der Börsengeschichte, der vor einer Rezession starten würde

