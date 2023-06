EVE Energy präsentiert neue Energiefahrzeuglösungen auf der Battery Show2023 in Deutschland

Einer der Höhepunkte der Ausstellung war die Ausstellung der großen zylindrischen Batterien und „π"-Batteriesysteme von EVE Energy . Die großen zylindrischen Batterien, die ein ultraschnelles Aufladen unterstützen, vereinen hohe spezifische Energie und ein leichtes Design. Mit ihrem geringen Innenwiderstand und ihrer hohen Leistung erfüllen diese innovativen Strukturdesigns die Anforderungen von HEV- und BEV-Modellen und sorgen so für eine starke Antriebsleistung. Vor Kurzem gab EVE Energy den Bau einer Fabrik in Debrecen, Ungarn, bekannt, um große zylindrische Batterien in der Massenproduktion herzustellen.

Auf der Veranstaltung wurden Leistungsbatterien. , BMS , Zellen, Module , und Batteriesysteme von EVE Energy gezeigt, die in der Lage sind, die Anwendungsanforderungen verschiedener Szenarien zu erfüllen, sowie unterschiedliche Fahrzeugmodelle besser zu bedienen und so den Kunden vielfältige Dienstleistungen bieten zu können.

STUTTGART, Deutschland, 12. Juni 2023 /PRNewswire/-- Produkte von EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), einem führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat auf der Battery Show Europe 2023, die in Stuttgart, Deutschland vom 23.–25. Mai 2023 abgehalten wurde, einen Beifallssturm entfacht. Diese angesehene und in der internationalen Batteriebranche renommierte Veranstaltung versammelte über 770 Aussteller und zog mehr als 10.000 Besucher an.

