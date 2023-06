Oddo BHF hebt ProSiebenSat.1 auf 'Outperform' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 11 Euro angehoben. Die Aktie des Medienunternehmens zeige inzwischen eine wesentlich vorteilhaftere Dynamik, schrieb Analyst Jerome Bodin in einer am Montag vorliegenden Studie auch mit Blick auf die im zweiten Halbjahr erwarteten Erholung der Werbe-Einnahmen. Mögliche Kostensenkungen seien zudem in den Marktschätzungen noch nicht eingearbeitet. Mit der Jahreshauptversammlung Ende Juni sollte eine Stabilisierung der Unternehmensführung und eine bessere strategische Vorhersehbarkeit einhergehen. Eine mögliche Fusion mit Sky Deutschland würde ferner erhebliches Wertpotenzial bedeuten./ajx/ck

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 8,39EUR gehandelt.



