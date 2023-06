Solar Monkey festigt Position im europäischen Solarenergie-Software-Sektor

Den Haag, NL (ots) - Solar Monkey, ein führender Anbieter von Softwarelösungen

für die Solarenergiebranche in Privathaushalten, freut sich, seine Expansion in

den deutschen Markt bekannt geben zu können. Dies stellt einen bedeutenden

Wachstumsmarkt in den strategischen Plänen des Unternehmens dar. Darüber hinaus

ist Solar Monkey stolz darauf, in den britischen Markt einzutreten und damit

seine Position als wichtiger Akteur im europäischen Solarenergie-Software-Sektor

zu festigen.



Mit mehr als 1 Million Projektauslegungen und Angeboten ist Solar Monkey zu

einem zuverlässigen Werkzeug geworden, das in mehr als 250.000 PV-Anlagen in

ganz Europa eingesetzt wird. Die Niederlande weisen die höchste Anzahl

installierter PV-Anlagen pro Kopf auf und gelten als das am stärksten

digitalisierte Land in der EU. Solar Monkey beabsichtigt, seine Erfahrungen und

sein Wissen aus diesen Aspekten des niederländischen Marktes zu nutzen, um das

Wachstum in anderen europäischen Ländern zu unterstützen.