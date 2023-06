Trip.com veröffentlicht die neuesten Reisedaten und Vorlieben der Europäer in diesem Sommer

Berlin (ots/PRNewswire) - Trip.com veröffentlicht eine Analyse der sich

abzeichnenden Muster und verändernden Vorlieben, die die europäische

Reiselandschaft in diesem Sommer bestimmen.



Der Sommer steht vor der Tür und Menschen auf der ganzen Welt bereiten sich auf

ihren lang ersehnten Urlaub vor, in der Hoffnung, verlorene Zeit wieder

aufzuholen. Die Daten von Trip.com zeigen, dass die weltweiten Buchungen für den

Sommer (1. Juni bis 31. August) das Jahr 2019 übertreffen, wobei

Kurzstreckenreisen in diesem Sommer an der Spitze stehen. Insgesamt stiegen die

Buchungen auf der Trip.com Plattform für Europa um 72 % im Vergleich zum

gleichen Zeitraum im Jahr 2022 und um satte 609 % im Vergleich zum Sommer 2019.





Europäische Reisende warten bei Fernreisen noch abEuropäische Reisende bevorzugen in diesem Sommer weiterhin Kurzstreckenflüge,die 67,3 % aller Flugbuchungen ausmachen. Buchungen von Langstreckenflügenbewegen sich zwar im zweistelligen Bereich, machen aber immer noch nur 13,2 %aller Buchungen aus und liegen damit weit hinter den im Jahr 2019 verzeichneten47,5 % zurück.Zu den Top-10-Flugzielen europäischer Reisender gehören Spanien, Italien, dasVereinigte Königreich, Griechenland, Frankreich, Portugal, Deutschland, die USA,die Türkei und die Niederlande.Deutsche Reisende suchen nach Entspannung und FreizeitaktivitätenIn diesem Sommer bleiben deutsche Reisende in der Nähe ihrer Heimat und machenUrlaub in der kulturreichen Mittelmeerregion. Zu den in diesem Sommer im Trendliegenden Reisezielen am Mittelmeer gehören die Türkei, Spanien, Italien,Frankreich und Griechenland. Das warme Klima, die schönen Strände sowie dieKüstenattraktionen haben sie zu beliebten Sommerreisezielen der Deutschengemacht, die nach Entspannung und Freizeitaktivitäten suchen.Beliebte europäische Reiseziele, die für ihre historische Bedeutung bekanntsind, stehen bei deutschen Reisenden, die von berühmten Sehenswürdigkeiten,Museen, Kunst und Architektur angezogen werden, in diesem Sommer hoch im Kurs.Die 10 beliebtesten Reiseziele deutscher Touristen sind die Türkei, Spanien,Thailand, Italien, China, die USA, Indonesien, Griechenland, das VereinigteKönigreich und Frankreich.Andy Washington, General Manager EMEA der Trip.com Group , sagte: "Wir freuenuns sehr, dass die weltweiten Sommerbuchungen auf Trip.com für Europa imVergleich zu 2022 um 72 % gestiegen sind, wobei Kurzstreckenreisen vorneliegen."Zu den meistbesuchten Reisezielen in diesem Sommer gehört die Mittelmeerregion,was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass Reisende nach Entspannung undFreizeitaktivitäten suchen.Egal für welches Reiseziel sie sich entscheiden, Trip.com Nutzer können sichdarauf verlassen, dass unsere All-in-One-App eine unübertroffene Vielseitigkeitsowohl bei der Planung und Buchung als auch bei Empfehlungen für Reisezielebietet."Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte unter mailto:prmedia@trip.com an dasTrip.com Group Media TeamÜber Trip.comTrip.com ist ein internationaler Anbieter von Reisedienstleistungen aus einerHand, der in 24 Sprachen in 39 Ländern und Regionen und in 31 lokalen Währungen und Websites verfügbar ist. Trip.com verfügt über ein umfangreiches Hotel- undFlugnetzwerk mit mehr als 1,2 Millionen Hotels und Flügen von über 480Fluggesellschaften, die 2.600 Flughäfen in 200 Ländern und Regionen rund um denGlobus abdecken. Der erstklassige, mehrsprachige Kundenservice von Trip.comsowie die zusätzlichen Zentren in Edinburgh, Tokio and Seoul tragen dazu bei,Millionen von Kunden weltweit 'das beste Reiseerlebnis zu bieten'. Besuchen Siefür die Buchung Ihrer nächsten Reise Trip.com(https://de.trip.com/?locale=de-de) .