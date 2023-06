Allion Labs stellt E-Cockpit-Lösungen auf der Automotive Testing EXPO Europe vor

TAIPEH, 12. Juni 2023 /PRNewswire/-- Während sich die Smart-Car-Industrie immer weiter entwickelt, revolutioniert das E-Cockpit die Automobilindustrie. Es hat sich in einen dritten Wohnbereich verwandelt, der Intelligenz, Unterhaltung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit vereint. Fahrzeuge haben ihre herkömmliche Rolle als reine Transportmittel hinter sich gelassen! Die traditionellen Automobilhersteller stehen in dieser neuen Ära vor den Herausforderungen der sich schnell entwickelnden Technologien.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Validierung und dem Entwurf von Szenarien ist Allion Labs als weltweit führendes Ingenieurbüro auf umfassende Tests von Hardware, Software und Benutzererfahrung für das Automotive E-Cockpit spezialisiert.

Allion hat sich darauf spezialisiert, Automobilhersteller mit Automotive-Lösungen der nächsten Generation zu versorgen, die ein intelligentes, vernetztes und intuitives Erlebnis im Fahrzeug bieten. Darüber hinaus führt Allion die Verifizierung des Hardware-Designs, die Optimierung der Systemintegration und die Benutzererfahrung im Fahrzeug durch, um die entscheidenden Umgebungsbedingungen für verschiedene Komponenten und Funktionen innerhalb der E-Cockpit-Konnektivität zu simulieren. Dazu gehören USB, HDMI, PCIe, CAN/Ethernet, LVDS/MIPI, SATA/SD, Bluetooth/Wi-Fi und Digital Key. Im Rahmen des Engagements von Allion Labs für die Automobilindustrie wird das Unternehmen an der Automotive Testing EXPO Europe in Stuttgart, Deutschland, teilnehmen. Auf der Messe wird Allion Labs seine Lösungen der nächsten Generation für die Automobilindustrie vorstellen, darunter die ART-Lösung (Allion Robotic Test), HIL-KI-Automatisierungslösungen, PCIe-Testvorrichtungen für die Datenspeicherung und den Speicher im Fahrzeug, Szenariosimulation, Funktionstests, Kompatibilitätstests und die Bewertung der Benutzerfreundlichkeit.

Mit einem Schwerpunkt auf Qualität und einem unglaublichen Benutzererlebnis ist Allion Labs gut darauf vorbereitet, Marken und Hersteller bei den Automobil-Lösungen der nächsten Generation und damit verbundenen Validierungsdiensten für das E-Cockpit zu unterstützen. Besuchen Sie den Stand von Allion Labs auf der Automotive Testing EXPO EuropeHalle 8 – #8629 vom 13. bis zum 15. Juni in Stuttgart, Deutschland.

Weitere Informationen zu Automotive Solutions der nächsten Generation und anderen Validierungsdiensten finden Sie unter https://www.allion.com/headunit-validation/

Servicestandorte

Europe (Global): info-eu@allion.com

USA: us_service@allionusa-sgs.com

Taiwan: service@allion.com

Japan: service@allion.co.jp

China: cn_service@allion.com.cn

Informationen zu Allion Labs, Inc.

Allion Labs wurde 1991 gegründet und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Validierung. Mit Hauptsitz in Taiwan und Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und China bietet Allion Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Das Unternehmen bietet professionelle Beratungsdienste in den Bereichen Forschung, Design, Qualität und Produktion, einschließlich Tests von Produktökosystemszenarien, Normzertifizierung, Konformitätstests, Design von Testvorrichtungen und KI/Automatisierungslösungen.

