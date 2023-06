In den vergangenen Monaten konnte sich die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) von ihrem kurzfristigen Kurseinbruch auf bis zu 292,40 Euro nachhaltig erholen. Zuletzt nahm die Aufwärtsbewegung deutlich an Fahrt auf und der Kurs kletterte bis zum 5.6.23 auf ein neues Jahreshoch bei 346,80 Euro, um danach wieder auf sein aktuelles Niveau bei 327 Euro nachzugeben.

Nach den starken Quartalszahlen des Rückversicherers bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 385 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die MünchenerRück-Aktie. Wer nun eine Investition in die MünchenerRück-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchte, könnte den Kauf eines Bonus- und/oder Discount-Zertifikates in Erwägung ziehen.