31.05.2023 - Die Investoren an den Aktien- und Anleihenmärkten haben die gleiche Datenbasis und identische Analysewerkzeuge zur Verfügung und kommen dennoch aktuell zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. An den Kreditmärkten steigen die Finanzierungskosten, es ist für Firmen schwerer an Kredite zu kommen (obwohl die Nachfrage danach sinkt) und die Anzahl der Unternehmenspleiten so hoch ist wie seit dem Jahr 2009 nicht mehr.

Aktieninvestoren sehen die Zukunft optimistisch. Von diesem Pessimismus (oder Realismus) lassen sich die Aktienmärkte nicht anstecken. Sie sehen die Welt anders: Von Seiten der Notenbanken werden Zinssenkungen bis Ende des Jahres erwartet, die Gewinnrezession hat ihren Tiefpunkt erreicht, und der Wirtschaft wird ein „soft landing" gelingen.

Dieses Goldilockszenario" ist insofern ein wenig widersprüchlich, da nicht klar ist, warum die Fed die Zinsen senken sollte, falls der Wirtschaft eine weiche Landung gelingt?

Und so ganz überzeugt scheinen die Aktienanleger selbst auch nicht zu sein, denn sie investieren nicht in den Markt als Ganzes, sondern konzentrieren ihre Anlagen nur auf eine Handvoll Aktien innerhalb des S&P500, der die 500 größten, börsennotierten Unternehmen der USA zusammenfasst …