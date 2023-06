UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Sell" mit einem Kursziel von 720 dänischen Kronen belassen. Analyst Michael Leuchten schließt sich der Einschätzung der "Bullen" nicht an, dass das Potenzial von Diabetesmitteln gegen Übergewicht den immensen Bewertungsaufschlag gegenüber Aktien der Pharmakonkurrenz rechtfertigt. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig könnte alleine schon das Versorgungsproblem mit Wegovy den Marktkonsens in Frage stellen. Derzeit sind Ozempic und Wegovy, mit dem Wirkstoff Semaglutid gegen Diabetes gedacht, mit dem Nebeneffekt der Gewichtsreduktion in aller Munde./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2023 / 17:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2023 / 17:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 148,0EUR gehandelt.