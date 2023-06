Gut jedes zehnte Unternehmen erfolgreich gehackt

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - TÜV-Verband legt Cybersecurity Studie vor: 11 Prozent imvergangenen Jahr von IT-Sicherheitsvorfällen betroffen. Krieg in der Ukraine unddigitale Trends erhöhen die Risiken. Phishing und Erpressungssoftware häufigsteAngriffsmethoden. Forderung nach gesetzlichen Vorgaben - Cyber Resilience Actzügig verabschieden.Gut jedes zehnte Unternehmen in Deutschland war im vergangenen Jahr von einemIT-Sicherheitsvorfall betroffen (11 Prozent). Dabei handelt es sich umerfolgreiche Cyberangriffe oder andere sicherheitsrelevante Vorfälle wieSabotageakte oder Hardware-Diebstahl. Das hat eine repräsentativen Ipsos-Umfrageim Auftrag des TÜV-Verbands unter 501 Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden ergeben.In absoluten Zahlen entspricht das in dieser Unternehmensgrößenklasse rund50.000 Vorfällen. "Sowohl die weltpolitischen Spannungen als auch technologischeTrends wie die Verbreitung Künstlicher Intelligenz sind eine Gefahr für dieCybersicherheit der Unternehmen in Deutschland", sagte Dr. Johannes Bussmann,Präsident des TÜV-Verbands, bei Vorstellung der "TÜV Cybersecurity Studie" inBerlin. "Neben kriminellen Hackern verstärken staatliche Akteure ihreAktivitäten, um an sensible Daten zu gelangen, Geld zu erpressen oderUnternehmen zu sabotieren." Die größte Gefahr geht aus Sicht der Befragten vonder organisierten Cyberkriminalität aus: 57 Prozent fühlen sich vonorganisierten Hacker-Banden bedroht. Jeweils 27 Prozent sehen staatlichorganisierte Wirtschaftsspionage oder politisch motivierte Akteure als großeGefahr. 22 Prozent fürchten so genannte Innentäter:innen, die über interneKenntnisse eines Unternehmens verfügen und diese bei einem Angriff ausnutzenkönnen. Angesichts der Bedrohungslage spricht sich eine Mehrheit für zusätzlichegesetzliche Vorgaben aus. 64 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dassjedes Unternehmen verpflichtet sein sollte, angemessene Maßnahmen für seineCybersecurity zu ergreifen. Bussmann: "Aktuelle Gesetzesvorhaben in der EU wieder Cyber Resilience Act im Bereich Produktsicherheit oder der AI Act fürKünstliche Intelligenz müssen jetzt zügig verabschiedet werden und schnell zurAnwendung kommen."Zur aktuellen IT-Sicherheitslage in Deutschland sagt Dr. Gerhard Schabhüser,Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI):"Nach wie vor stellen Cyber-Angriffe mit Ransomware die größte Bedrohung fürUnternehmen und Organisationen dar. Immer wieder kommt es zu erfolgreichenAngriffen, teilweise mit schwerwiegenden und langfristigen Folgen für dieBetroffenen. Da sich Cyber-Kriminelle konsequent professionalisieren undgleichzeitig die Angriffsfläche unserer digitalen Systeme immer größer wird, ist