CR Capital: Schlanke Kostenstruktur

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC hat die CR Capital AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) durch Beteiligungserträge und Marktveränderungen der Hauptbeteiligungen die Gesamterträge auf 79,4 Mio. Euro (GJ 2021: 69,7 Mio. Euro) deutlich verbessert. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel leicht an und bestätigen das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten weise die Gewinn-und Verlustrechnung des Unternehmens eine sehr schlanke Kostenstruktur auf. Das EBITDA habe sich auf 76,30 Mio. Euro (GJ 2021: 66,49 Mio. Euro) erhöht. Aufgrund der sehr guten Ertragslage sei das Eigenkapital zudem auf 314,23 Mio. Euro (31.12.21: 240,78 Mio. Euro) gestiegen. Insgesamt ergebe sich eine nahezu unverändert hohe Eigenkapitalquote von 97,6 Prozent (31.12.21: 97,1 Prozent). Aufgrund der Bilanzierung als Investment Entity nach IFRS 10 ziehe das Analystenteam zur Bewertung einen NAV-Ansatz heran. Die finanziellen Vermögenswerte der CR Capital AG seien der mit Abstand wichtigste Aktivposten der Bilanz. Der Wert dieser belaufe sich zum 31.12.2022 auf 305,16 Mio. Euro und dürfe derzeit maßgeblich den Wert der Beteiligungen Terrabau GmbH, CR Opportunitites GmbH und Solartec wiedergeben. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 62,08 Euro (zuvor: 58,82 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.06.2023, 11:50 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.06.2023 um 11:29 Uhr fertiggestellt und am 12.06.2023 um 08:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/27165.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 62,08 EUR