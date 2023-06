NEW YORK, 12. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Brooke Goldstein, die Gründerin der internationalen Bürgerrechtsbewegung #EndJewHatred , veröffentlicht diesen Herbst ihr nächstes Buch mit dem Titel „ End Jew Hatred: A Manual for Mobilization " (dt. Schluss mit dem Judenhass: Ein Handbuch zur Mobilisierung). Das Buch, das bei allen größeren Einzelhändlern vorbestellt werden kann, bietet den Lesern einen Einblick in die erfolgreichen Strategien, die die #EndJewHatred-Bewegung vorangetrieben haben, sowie Schritte zur Beendigung des Judenhasses auf globaler Ebene.

Auf der Grundlage ihres umfangreichen Hintergrunds als Bürgerrechtsanwältin und preisgekrönte Filmemacherin bietet Brooke eine einzigartige und tiefgründige Erkundung der Bürgerrechtsfälle, für die sie leidenschaftlich gekämpft hat. Sie unterstreicht die Macht von Rechtsstreitigkeiten in Kombination mit sozialem Aktivismus bei der Bekämpfung antijüdischer Diskriminierung und der Schaffung eines bahnbrechenden Präzedenzfalls für jüdisches Empowerment.

„Wir befinden uns in einem nie dagewesenen Zeitalter des Fortschritts im Kampf für die Rechte von Minderheiten, und jetzt ist die Zeit für eine Bürgerrechtsbewegung für das jüdische Volk gekommen", so Brooke Goldstein. „Während die Aktivisten der #MeToo- und Black-Lives-Matter-Bewegung große Fortschritte für ihre Gemeinschaften erzielt haben, hat es nie eine einheitliche, koordinierte Bewegung gegeben, die für soziale Gerechtigkeit für das jüdische Volk kämpft. In diesem Moment der Geschichte ist die Welt in einer einzigartigen Position, um endlich die Flammen des Antisemitismus zu löschen, damit Juden den gleichen gesetzlichen Schutz genießen können, auf den sie ein Anrecht haben."

Das in Kürze erscheinende Buch unterstreicht die Notwendigkeit eines grundlegenden Strategiewechsels, weg von der Pro-Israel-Befürwortung und hin zu einer auf Bürgerrechte ausgerichteten Bewegung. #EndJewHatred ist die erste globale Bürgerrechtsbewegung von und für das jüdische Volk, die Menschen in der Sprache der sozialen Gerechtigkeit und der Bürgerrechte vereint, um ein Ende des Judenhasses zu unseren Lebzeiten zu fordern. Täuschen Sie sich nicht: Das ist die Bürgerrechtsfrage unserer Zeit.

Das von Skyhorse Publishing und Simon and Schuster verlegte Buch „End Jew Hatred: A Manual for Mobilization" war die meistbestellte Neuerscheinung auf Amazon unter den jüdischen Biografien.

Um ein Exemplar von „End Jew Hatred: A Manual for Mobilization" vorzubestellen, klicken Sie bitte hier.

Informationen zu Brooke Goldstein

Brooke Goldstein ist eine Menschenrechtsanwältin, Autorin und preisgekrönte Filmemacherin. Sie ist geschäftsführende Direktorin von „The Lawfare Project", einer gemeinnützigen Organisation, die sich um den Schutz der Zivil- und Menschenrechte des jüdischen Volkes weltweit bemüht.

Brookes erstes Buch, „Lawfare: The War Against Free Speech" (dt. Lawfare: Der Krieg gegen die freie Meinungsäußerung), das sie gemeinsam mit Aaron Eitan Meyer verfasst hat, ist ein Leitfaden für Journalisten, die wahrheitsgemäß über die Bedrohungen der nationalen Sicherheit berichten wollen, denen liberale Demokratien ausgesetzt sind. Der preisgekrönte Dokumentarfilm „The Making of a Martyr" (dt. Der Weg zum Märtyrer) von Brooke enthüllte die illegale, staatlich geförderte Indoktrinierung und Rekrutierung palästinensischer Kinder für Selbstmordattentate.

Brooke wurde in Kanada geboren und erwarb ihren B.A. an der McGill University und ihren J.D. an der Benjamin N. Cardozo School of Law.

Über End Jew Hatred

#EndJewHatred ist eine internationale Bürgerrechtsbewegung, die normale Menschen, Aktivisten und Organisationen aus der ganzen Welt vereint, die das Ziel der Bewegung unterstützen: den Judenhass zu unseren Lebzeiten zu beenden. Dies geschieht durch eine Veränderung des öffentlichen Diskurses, um Judenhass in der Gesellschaft inakzeptabel zu machen, während Juden mit Positivität und Stärke befähigt werden, ihr Erbe zu entdecken und zu genießen, auf welche Weise auch immer sie sich entscheiden, ohne Angst vor Angriffen oder Verfolgung.

