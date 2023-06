Berlin (ots) - CEO-Content begeisterte im Mai nur wenige Leserinnen und Leser:

Die Interaktion mit den Inhalten der Vorstandschefs ging im Vergleich zum

Vormonat um 90 Prozent zurück. Dafür stieg die Online-Sichtbarkeit der deutschen

DAX- und MDAX-Chefs seit März erstmals wieder um drei Prozent. Das geht aus dem

aktuellen CEO-Echo der Berliner Strategieberatung .companion hervor, das durch

einen KI-basierten Kennzahlen-Bot vollautomatisch die Sichtbarkeit der

Topmanager in fünf Kategorien ermittelt. Dafür werden jeden Monat mithilfe des

Monitoring-Tools Meltwater weltweit alle öffentlich zugänglichen Medieninhalte

in deutscher und englischer Sprache analysiert (44 Prozent Online-Artikel und 56

Prozent Social-Media-Beiträge).



Die Nennung der DAX- und MDAX-Chefs fand zu 59 Prozent im Kontext von

Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 41 Prozent einen inhaltlichen Kontext,

der sich besser eignet, um Themen zu setzten und die Reputation zu beeinflussen.

Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Topangestellten eine sehr starke

Färbung, mit ähnlich viel positiver wie negativer Tonalität.





"Ein Rückgang um 90 Prozent beim Leserinteresse ist ein alarmierendes Ergebnis,das darauf hinweist, dass die Leser nicht mehr so stark auf CEO-Contentreagieren wie in der Vergangenheit. Die Gründe dafür können vielschichtig sein:von einer Überflutung des Marktes mit ähnlichen Inhalten bis hin zu einemallgemeinen Desinteresse an CEOs und ihren Aktivitäten", sagt Justus Hug,Geschäftsführer bei .companion und betont: "Das CEO-Echo ist nach wie vor einewichtige Kennzahl für Unternehmen. Das richtige Themensetting kann dazubeitragen, das Vertrauen in die Marke zu stärken und den Ruf des Unternehmensinsgesamt positiv zu beeinflussen. Insgesamt zeigt dieser Trend deutlich: DerMarkt verändert sich schnell und es ist entscheidend für Unternehmen, mit ihmSchritt halten können. Nur so können sie langfristig erfolgreich sein - sowohlim Hinblick auf ihre Reputation als auch hinsichtlich ihrerGeschäftsentwicklung."1. Fußabdruck: Björn Gulden (Adidas) dominiert 21 Prozent des gesamten CEO-EchosWelchen Anteil hat ein DAX- und MDAX-Chef [BS1] am gesamten CEO-Echo, obfreiwillig oder unfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck. Im Maierhielt Björn Gulden (Adidas) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einenShared of Voice von 21 Prozent und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände.Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Dr. Mathias Döpfner (Springer)mit 14 Prozent sowie Carsten Spohr (Lufthansa) mit acht Prozent Anteil an allenNennungen.Viel mediale Aufmerksamkeit wurde Björn Gulden zuteil, weil er als neuer CEO von