BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die jüngsten Prognosen des US-Landwirtschaftsministeriums für Mais- und Soja-Bestände nach der Erntesaison lägen etwas über den Markterwartungen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürfe nicht vergessen werden, wie anfällig der Markt für Feldfrüchte sei, was auch die Zerstörung des Staudamms in der Ukraine zeige. Insgesamt legten die aktuellen Feldfruchtpreise aber die Basis für ein starkes Agrarjahr 2023./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2023 / 14:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2023 / 14:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 46,06EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Gunther Zechmann

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m