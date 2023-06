Berenberg sieht kaum noch Kurspotenzial für Compugroup - Abstufung

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg sieht für die Aktie von Compugroup kurzfristig kaum mehr Kurstreiber. Deshalb stufte Analyst Wolfgang Specht das Papier des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters von "Buy" auf "Hold" ab. Das Kursziel wurde auf 56 Euro belassen. Angesichts des Kursverlustes an diesem Tag, das Händlern zufolge hauptsächlich eine Reaktion auf die Berenberg-Studie ist, bedeutet dieses aktuell allerdings wieder ein Potenzial von rund 22 Prozent für die Aktie.

Der Experte hält die Jahresziele des Unternehmens für erreichbar und beließ seine Schätzungen für 2023 und 2024 unverändert. Aufgrund der notwendigen Investitionen und des fortgesetzten Bedarfs an qualifiziertem Personal dürfte es aber schwierig sein, bis 2025 eine Profitabilität (bereinigte Ebitda-Marge) von 27 Prozent zu erreichen, glaubt Specht.

Mit der Empfehlung "Hold" sieht Berenberg ein begrenztes Aufwärts- oder Abwärtspotenzial ohne einen unmittelbaren Kurstreiber für die Aktie./edh/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2023 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben