Was ein maßgeschneidertes Marketingkonzept vor allem in Krisenzeiten ausmacht (FOTO)

Freiburg im Breisgau (ots) - Allmählich deutet sich in Deutschland eine längerdauernde Konjunkturschwäche an. Als Gründer und Geschäftsführer der LangConsulting GmbH weiß Sven Lang genau, wie hilfreich optimiertes Marketing geradein Krisenzeiten ist: Mit dem Team seiner Agentur hat er sich daraufspezialisiert, Onlinehändlern mit einer individuell abgestimmtenMarketingstrategie zu mehr Sichtbarkeit und steigenden Umsätzen zu verhelfen.Hier erfahren Sie, wie ein maßgeschneidertes Marketingkonzept in Krisenzeitenaussehen sollte.Deutschlands Wirtschaft befindet sich am Anfang einer Rezession - die heimischeWirtschaftsleistung ist überraschend deutlich im zweiten Quartal in Folgezurückgegangen. Der Onlinehandel ist zwar weiter auf Wachstumskurs, doch dieallgemeine Konsumzurückhaltung der Verbraucher beginnt auch hier sichtbar zuwerden. Viele Unternehmen halten sich ebenfalls mit Investitionen zurück undschränken ihre Werbebudgets immer weiter ein. In Zeiten stetig zunehmenderKonkurrenz im Onlinegeschäft kann dies jedoch schnell in eine Abwärtsspiraleführen, sagt Sven Lang von der Lang Consulting GmbH: "Gerade in Krisenzeitensollte auf eine aktive Vermarktung nicht verzichtet werden. Wo die Spielräumejedoch zunehmend begrenzter werden, sollten sich die Unternehmen besonders aufeffektive Marketingmethoden und die Pflege relevanter Kundenbeziehungenkonzentrieren - trotz eines reduzierten Werbebudgets können Onlinegeschäfte sogleichbleibende oder sogar höhere Umsätze erzielen."Sven Lang weiß genau, wie Onlineshops langfristig erfolgreich werden undbleiben. Der Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH hat mit seinenMarketingstrategien schon vielen E-Commerce-Händlern dabei geholfen, Bestands-und Neukunden an den eigenen Shop zu binden und die Performance des Geschäftsdeutlich zu erhöhen. Dabei sorgen Sven Lang und sein Team aus Marketing-Expertenmit individuellen und angepassten Maßnahmen dafür, dass seine Kunden durch einprofessionelles Branding, zielgenaue Werbung in den sozialen Medien und einemhochwertigen und käuferfreundlichen Onlineauftritt deutlich sichtbarer werdenund nachhaltig steigende Umsätze generieren. Worauf bei einem individuellzugeschnittenen Marketingkonzept gerade in krisenhaften Zeiten zu achten ist,hat der E-Commerce-Experte im Folgenden verraten.1. Konzentration auf After-Sales und RemarketingViele Analysten gehen derzeit davon aus, dass die deutsche Wirtschaft imgesamten laufenden Jahr mit einer Rezession konfrontiert wird. Dabei ist esverständlich, dass viele Unternehmen den Gürtel enger schnallen und ihre