Deutsche Anleihen legen zu - Italienischer Zinsaufschlag sinkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag bis zum Mittag im Kurs gestiegen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future erhöhte sich um 0,19 Prozent auf 134,38 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,35 Prozent und damit etwas niedriger als am Freitag. An anderen Rentenmärkten im Euroraum fiel die Entwicklung ähnlich aus.

Der Wochenauftakt fällt mit Blick auf Konjunkturdaten unspektakulär aus. Es werden keine entscheidenden Daten erwartet. In der laufenden Woche stehen aber mehrere Großereignisse auf dem Programm. In erster Linie dürften sich die Anleger mit den Zinsentscheiden der drei großen Zentralbanken aus den USA, dem Euroraum und Japan befassen.

Während von der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag eine abermalige Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte erwartet wird, dürften die US-Notenbank Fed und die japanische Zentralbank am Mittwoch beziehungsweise am Freitag still halten. An Konjunkturdaten ragen im Wochenverlauf Inflationszahlen am Dienstag insbesondere aus den USA heraus, die für die Geldpolitik der Fed hohe Bedeutung haben./bgf/jsl/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 134,4EUR gehandelt.