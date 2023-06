Die Tesla-Aktie steckt seit nunmehr einem Kursstand von 414,50 US-Dollar aus November 2021 in einem intakten Abwärtstrend fest, in einem ersten Schritt ging es auf 206,86 US-Dollar bis Sommer letzten Jahres talwärts, bis zum Jahreswechsel sogar auf ein Verlaufstief von 101,81 US-Dollar. Genau dieser Bereich konnte in den ersten Monaten dieses Jahres für einen Kurswechsel und Anstieg an 217,65 US-Dollar genutzt werden, nach einer anschließenden Konsolidierungsphase in Form einer bullischen Flagge ging es im Freitagshandel schließlich dynamisch auf 252,42 US-Dollar weiter aufwärts. Damit ist die zweite Kaufwelle voll im Gang, bietet aber noch immer Aufwärtspotenzial.

Oft wurde in der jüngsten Vergangenheit ein Kursziel um 280,00 US-Dollar für die Tesla-Aktie favorisiert, womit der Wert dann schließlich in den Bereich seines mittelfristigen Abwärtstrends vordringen dürfte. Eine überschießende Welle könnte sogar an 285,41 US-Dollar heranreichen, ehe das Papier in eine größere Konsolidierung übergeht. Bis dahin würde sich durchaus noch ein Long-Investment anbieten, zweifelsfrei sollten aber investierte Anleger ihre Stopps nun merklich nachziehen. Größere Abschläge wären bei Tesla dagegen erst unterhalb von 199,68 US-Dollar und somit den EMA 210 zu erwarten, Ziele müssten dann um 166,19 bzw. 154,76 US-Dollar ausgerufen werden.

