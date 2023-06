Thoendl Investments öffnet sich für Kleinanleger

Zug (ots) - Ab heute startet das neue ETI (Exchanged Traded Instrument) Alpha

One FX ETI von Thoendl Investments an der Stuttgarter Börse und löst damit den

erfolgreichen FX Multi Fund for Alpha One ab. Durch diesen Schritt werden

alternative Investmentanlagen nun auch für Kleinanleger zugänglich.



Was steckt hinter Alpha One FX ETI von Thoendl Investments?