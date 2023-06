FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag in einem ruhigen Umfeld praktisch auf der Stelle getreten. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen Mittag 1,0772 US-Dollar und notierte damit kaum höher als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0780 Dollar festgesetzt.

In der laufenden Woche stehen mehrere Großereignisse auf dem Programm. In erster Linie dürften sich die Anleger mit den Zinsentscheidungen der drei großen Zentralbanken aus den USA, dem Euroraum und Japan befassen. Die US-Notenbank Fed steuert auf eine Zinspause zu. Nach ihrer zweitägigen geldpolitischen Sitzung dürfe sie am Mittwoch erstmals seit über einem Jahr keine Zinsanhebung bekannt geben.